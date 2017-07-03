МЧС предупредило россиян о природных катаклизмах в июле

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россиян и в июле ожидают природные катаклизмы — резкие перепады температур, сильный ветер, осадки, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы", — сказал он на селекторном совещании. Пучков пояснил, что "где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки".

"Мы профессионально должны отработать все вопросы по защите жизни и здоровья людей, безопасности граждан в этот летний период", — подчеркнул глава МЧС.

Он выразил надежду, что в центральной России будут солнечные дни, а в регионах, страдающих от жары и засухи, пойдут дожди.