В Минсельхозе рассказали, как вино может ускорить демографический рост

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Увеличение потребления вина и снижение, таким образом, употребления крепких напитков в России может положительно сказаться на демографической ситуации в стране, а также в целом улучшить здоровье нации, считает глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина – ред.) изменит ситуацию и демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону", — сказал Ткачев в интервью телеканалу НТВ.

Он отметил, что в европейских странах реклама вина разрешена на телевидении, и это не сказывается на здоровье жителей в целом. "Там (за границей – ред.) реклама круглые сутки разрешена, по уровню всевозможных болезней, связанных с алкоголем, они (европейские страны – ред.) гораздо ниже, чем наша страна и по причине того, что у нас любят крепкие напитки", — считает Ткачев.

"Сейчас ситуация (в России с употреблением алкогольных напитков – ред.) меняется в пользу вина, качества, люди начали разбираться, интересоваться. Конечно, всему есть мера — можно и воды ведро выпить и умереть. Вино предполагает меру, а большинство в нашей стране даже толком и не разбирается", — добавил министр.

"Отечественное производство вина, винограда у нас растет, у нас уже очень качественные вина появились, они дешевле гораздо, чем итальянские, французские. Мы закладки по винограду увеличиваем с каждым годом на 50%, есть господдержка, есть востребованность этого продукта", — сообщил он.