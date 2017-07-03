PR-директор "Мегафона" покидает компанию с 1 августа

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. PR-директор "Мегафона" Петр Лидов покидает компанию с 1 августа в связи с переходом на другую работу, следует из заявления генерального директора "Мегафона" Сергея Солдатенкова, опубликованного на канале компании в мессенджере Telegram.

Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чём. Спасибо за понимание. — Петр Лидов (@plidov) 15 июня 2017 г.

Ранее в четверг об отставке Лидова сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Источники РИА Новости, близкие к компании, подтвердили, что Лидов после отпуска уже не вернется в компанию. Сейчас объявлен конкурс на замещение должности PR-директора, сообщили они. По их словам, "последней каплей" стал недавний твитт Лидова, где он в оскорбительной форме высказался в отношении участников акций протеста в Москве, что вызвало шквал негативных комментариев, многие писали, что отказываются от услуг "Мегафона" после этого. Лидов на своей странице в Facebook назвал статью "Ведомостей" о своей отставке "чушью процентов на 80".

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Ранее руководитель пресс-службы "Мегафона" назвала слухами появившуюся информацию о том, что PR-директор компании Петр Лидов покидает компанию после своего сообщения в Twitter с высказыванием в адрес участников акции протеста в Москве.

"В связи с появившимися в прессе спекуляциями на тему причин ухода Петра Лидова из компании "Мегафон" считаю необходимым сообщить об истинном положении дел. Петр покидает "Мегафон" с 1 августа. Об этом сроке мы договорились с ним в конце мая, когда он сообщил мне о своем желании уйти из компании в связи с переходом на другую работу", — заявил Солдатенков.

Он также отметил, что компания действительно находится в поиске специалиста на место Лидова, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов. Лидов работал в "Мегафоне" в должности директора по связям с общественностью с 2009 года.