Путин поздравил участников молодежного форума "Таврида"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида", сообщает пресс-служба Кремля.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму 3 июля – 31 августа. По информации Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь), в этом году форум соберет более 3 тысяч участников из всех регионов России.

"Можно с уверенностью сказать, что ваш форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу", — говорится в послании президента.

Путин отметил, что "неизменно насыщенная программа позволяет ребятам поучаствовать в конструктивных, творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов государственной власти и бизнеса, деятелями науки, образования и культуры, приобрести ценный жизненный опыт".

Президент России выразил уверенность, что "нынешний форум даст старт новым перспективным инициативам, впишет свою яркую, незабываемую страницу в летопись такого замечательного молодежного проекта, каким, без сомнения, является "Таврида".

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