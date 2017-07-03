Более 1400 водителей попали в стоп-листы столичных операторов каршеринга

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Более 1400 автолюбителей попали в списки недобросовестных водителей пяти столичных операторов каршеринга, сообщает официальный портал мэра Москвы. Чаще всего в стоп-листы компаний водители попадали за езду в нетрезвом виде, вандализм и неоднократные нарушения правил дорожного движения.

Операторы каршеринга ведут собственные списки недобросовестных клиентов. Способы внесения автолюбителей в стоп-лист и основания для этого у каждой компании свои.

Если рейтинг пользователя становится отрицательным, то система блокирует его. Водителю приходит уведомление с помощью СМС или по почте о том, что договор аренды расторгнут. Это может произойти, если пользователю часто приходят штрафы за превышение скорости, парковку в неположенном месте или нарушение других условий договора. Даже если штрафов было немного, но они не были оплачены или платежи поступали не вовремя, то клиент тоже попадает в стоп-лист каршеринга.

За более серьезные нарушения пользователей блокируют сразу. Например, за езду в нетрезвом виде, вандализм или попытку угона автомобиля. В таких случаях водители попадают в список нарушителей навсегда. По менее серьезным проступкам некоторые операторы оставляют возможность перезаключить договор. Такие случаи рассматривают в индивидуальном порядке.