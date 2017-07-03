Работы по благоустройству начались в Москве на Большой Лубянке

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Благоустройство по программе "Моя улица" началось на Большой Лубянке в Москве. На улице расширят тротуары, сделают новое освещение и обустроят зоны для террас летних кафе, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Большую Лубянку не планируют перекрывать, но на время работ введены ограничения для движения транспорта по двум крайним полосам.

Участки ремонта на Большой Лубянке отделены специальными ограждениями. Для пешеходов сделаны деревянные настилы, ведущие вдоль улицы, с оборудованными подходами к зданиям.

Инженерные службы города уже подготовили Большую Лубянку к основным работам по благоустройству. На этой улице отремонтировали водопроводную сеть и ливневую канализацию, проложили кабельные коллекторы для укладки воздушных проводов под землю. Собственники 23 зданий отремонтировали фасады.