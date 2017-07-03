Матвиенко: в российском парламенте гораздо меньше женщин, чем хотелось бы

НОВОСИБИРСК, 3 июл — РИА Новости. Женщины в России стали играть более активную роль в политической, экономической и социальной жизни, однако в парламенте их меньше, чем хотелось бы, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В Новосибирске в понедельник открылся первый Международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС с участием Матвиенко.

"Мы в России не удовлетворены уровнем представительства женщин на уровне принятия решений. У нас мало женщин в парламенте. Гораздо меньше того, чем нам хотелось бы", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что женщины таких новых, динамично развивающихся международных объединений, как ШОС и БРИКС, "должны использовать свое растущее влияние, координировать меры по обеспечению всеобъемлющей безопасности на планете".

По словам Матвиенко, объединение женщин, "их деятельное участие в международной политике является естественным ответом на дефицит добра и милосердия в мире".

"Женщины-лидеры призваны его восполнить. В частности, постараться избавить политику от подходов, основанных на силовых приемах и использовании "двойных стандартов", — сказала она.

В то же время, отметила председатель Совфеда, за последние годы женщины стали играть заметно более активную роль в политической, экономической и социальной жизни России.

"Возросла их конкурентоспособность во всех сферах. Сегодня они отличаются высоким уровнем образования, достойно представлены на руководящих постах в политике, на государственной службе, в науке и бизнесе. Доля женщин составляет 49% от общего числа занятых в экономике, а среди руководителей российских организаций — 43%", — сказала Матвиенко.