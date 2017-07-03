МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев, сообщает столичный главк МЧС России.

Ранее Гидрометцентр из-за сильного ветра, дождя и грозы в Москве объявил в понедельник о желтом уровне погодной опасности (погода потенциально опасна).

"На основании прогноза синоптиков (Росгидромет) в ближайший час с сохранением на день 3 июля в городе Москве и Московской области местами ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении МЧС.

По данным МЧС, в случае ухудшения погоды возможны скопление воды на дорогах, затруднения в движении транспорта и дорожно-транспортные происшествия, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, повреждение разрядами молний не оборудованных громоотводом объектов.