Росприроднадзор провел замеры воздуха в Находке на содержание угольной пыли

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора после жалобы, поступившей президенту РФ Владимиру Путину во время "прямой линии", провели замеры, но пока не выявили превышения допустимых концентраций угольной пыли в воздухе Находки, сообщает Тихоокеанское морское управление ведомства.

О проблеме с пылью в Находке из-за перевалки угля в порту президенту страны Владимиру Путину в ходе "прямой линии" рассказал мальчик Андрей по видеосвязи. В ближайшее время в Находку прибудет контейнер с реагентом для орошения угля при погрузо-разгрузочных работах, который приобрел Находкинский морской торговый порт. Первый датчик для измерения концентрации угольной пыли уже установлен в районе порта.

По данным управления, с 16 июня проверки идут в отношении 7 стивидорных компаний Находкинского городского округа, а замеры уровня загрязнения воздуха проводятся в круглосуточном режиме.

"Рейдовые мероприятия на территории порта Находка в районах перегруза угля госинспекторами Управления проводятся в круглосуточном режиме с привлечением Приморского филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО" (для обеспечения регулярного отбора проб атмосферного воздуха для выявления фактов его загрязнения, несколько замеров в течении суток, с учетом метеоусловий). За истекший период превышений предельно-допустимых концентраций угольной пыли в атмосферном воздухе специалистами Приморского филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО" не зафиксировано", — говорится в сообщении.