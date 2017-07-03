Беженка из Сирии сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл

КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Ученица-беженка из Сирии Иман Хассун с золотой медалью окончила школу №44 столицы Забайкалья — Читы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства образования края Екатерина Горская.

"Девочка-беженка из Сирии Иман Хассун в этом году с золотой медалью окончила школу №44. Стоит отметить, что Иман в этом году стала единственной выпускницей данной школы, получившей золотую медаль", — сказала представитель министерства.

По словам самой девушки, ее мама родом из Читы, а с отцом познакомилась, когда училась в Иркутске. Они поженились и переехали в Сирию. Иман Хассун жила в Идлибе. Приехала в Читу с родителями и младшей сестрой летом 2015 года.

"Началась война, было очень страшно, и после того, как наш город атаковали, мы решили переехать на родину к маме, в Читу", — поделилась юная Иман.

"В Сирии у меня осталось очень много друзей, я общаюсь с ними ежедневно. В таких сложных обстоятельствах они продолжают учиться, надеются, что все кончится когда-то", — цитирует слова Хассун пресс-секретарь министерства.

Девушке тяжело давалось написание слов на русском языке, однако, спустя два года обучения в Чите, ей удалось сдать единый государственный экзамен по русскому языку на 91 балл.

"Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы "ы". Я все лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно… Также мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что же такое обществознание, ведь в Сирии у нас не было такого школьного предмета", — рассказала она.

По словам собеседницы агентства, сейчас девушка свободно владеет русским языком. Она говорит, что у нее две родины – Россия и Сирия, и мечтает, что однажды вернется в родной Идлиб.

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