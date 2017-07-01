Путин подписал закон о продолжительности рабочего дня несовершеннолетних

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в части регулирования продолжительности рабочего дня несовершеннолетних, соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации в субботу.

Законом устанавливается, что продолжительность ежедневной рабочей смены для подростков в возрасте от 14 до 15 лет, получающих общее или среднее профессиональное образование и работающих в период каникул, не может превышать четыре часа, в возрасте от 15 до 16 лет — пять часов, в возрасте от 16 до 18 лет — семь часов.

Продолжительность ежедневной рабочей смены для подростков в возрасте от 15 до 16 лет, совмещающих общее или среднее профессиональное образование с работой, не может превышать два с половиной часа, в возрасте от 16 до 18 — четыре часа.