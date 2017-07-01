Путин подписал закон о госпошлине за выдачу лицензий на оружие

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, заменяющий единовременный сбор за выдачу лицензий и разрешений в сфере оборота оружия государственной пошлиной с максимальным размером до 2 тысяч рублей; а лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему становятся бессрочными, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу.

Согласно закону, государственная пошлина будет взиматься за юридически значимые действия в сфере оборота оружия федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия в порядке, установленном российским законодательством о налогах и сборах.

За выдачу лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов устанавливается госпошлина в размере 2 тысяч рублей. За выдачу или продление срока действия лицензии на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, а также за выдачу или продление срока действия разрешения на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз на территорию РФ оружия и патронов к нему и вывоз гражданин обязан будет заплатить 500 рублей (в случае переоформления лицензии на приобретение оружия или разрешения на его хранение, ввоз или вывоз госпошлина составит 250 рублей).

Закон также определяет, что лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему становятся бессрочными.