Срок контрольного отстрела нарезного оружия увеличился до 15 лет

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Контрольный отстрел принадлежащих юрлицам и гражданам РФ нарезного оружия в соответствии с новым законом нужно проводить один раз в 15, а не в 5 лет, следует из текста закона, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщается в тексте закона, изменяющего федеральный закон "Об оружии", организации, продлевающие разрешения на хранение и использование нарезного оружия, должны проводить контрольный отстрел не раз в пять лет, как это было ранее, а раз в 15. То же самое касается нарезного оружия, принадлежащего гражданам РФ: они должны совершать его раз в 15 лет перед его продажей, дарением или уничтожением.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.