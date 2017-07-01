Путин подписал закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке копий ("зеркал" — прим. ред.) пиратских сайтов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Документ был одобрен Госдумой в третьем чтении 23 июня и спустя пять дней утвержден Советом Федерации. Он вступит в силу с 1 октября 2017 года.

Закон определяет порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. Минкомсвязь, получая от Роскомнадзора или правообладателей информацию о подобном "зеркале", в течение суток решает, является ли он копией заблокированного оригинала. Вердикт на русском и английском языках направляется владельцу "зеркала", а также в Роскомнадзор.

Операторы связи в течение суток после получения уведомления Роскомнадзора должны ограничить доступ к копии пиратского сайта. Операторы поисковиков, в свою очередь, обязаны прекратить выдачу в поиске страниц заблокированных страниц и их копий.

В ходе подготовки законопроекта Минкультуры предлагало блокировать "зеркала" пиратских сайтов без решения суда, однако инициативу не поддержали правовое управление аппарата Госдумы, Минкомсвязь, Роскомнадзор и большинство представителей интернет-индустрии.