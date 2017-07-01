Путин подписал закон о реновации в Москве

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилого фонда Москвы. Документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.
Госдума одобрила законопроект 14 июня, а Совет Федерации — 28 июня. Документ вступил в силу с момента опубликования.
Закон предусматривает снос ветхих домов, в основном, так называемых "хрущевок", и переселение жителей в новые дома. При этом поправки к проекту гарантируют соблюдение прав жильцов и собственников нежилых помещений.
В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в список могут включить "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".
Жильцы коммуналок получат при реновации вместо комнат отдельные квартиры. При этом собственники жилья, включенного в программу, освобождаются от взносов на капремонт. Ипотечникам закон гарантирует сохранение тех условий по погашению кредита, которые были прописаны в их изначальном договоре.
С 15 мая по 15 июня на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг проводилось голосование по вопросу включения в программу реновации, в котором участвовали жильцы домов, которые могут принять в ней участие. Согласно данным мэрии, "за" высказались жители 4079 домов, "против" (где более трети квартир проголосовало против участия дома в программе реновации) — 276. В 184 доме мнения разделились.