Якиманская набережная открылась после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после благоустройства Якиманскую набережную и прилегающие к ней 1, 3 и 4-й Голутвинские переулки. Работы по реконструкции проходили в рамках программы "Моя улица", сообщает портал mos.ru.

"Сегодня закончена реконструкция на Якиманской набережной, в Голутвинских переулках. Закончены работы на Новой площади. Каждую неделю мы будем радовать горожан тем, что освобождаем от стройки и предоставляем качественное благоустроенное пространство", — сообщил Мэр Москвы.

Для пешеходов на Якиманской набережной установили 22 скамейки и 39 урн. На тротуарах набережной и переулков создана современная система отвода дождевых вод (ливневая канализация, водоотводные лотки, водоприемные решетки, смотровые колодцы). Тротуары замостили крупной гранитной плиткой (19,2 тысячи квадратных метров) и гранитным бортовым камнем (4650 погонных метров). Воздушные кабельные линии протяженностью 6,6 километра убрали под землю.

В 2017 году в рамках программы "Моя улица" планируется благоустроить 89 городских объектов — улиц, переулков, бульваров, площадей, набережных мостов, эстакад и въездных групп в город. "До конца августа все основные работы на улично-дорожной сети будут закончены. Конечно, мы не будем дожидаться конца августа. Сейчас практически каждую неделю будут вводиться объекты после реконструкции один за другим", — добавил Сергей Собянин.