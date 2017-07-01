"Домодедово" вернется к штатному расписанию вылетов до конца дня

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово", где на фоне непогоды задерживаются рейсы, вернется к штатному расписанию вылетов до конца дня, заявил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.
"Мы ожидаем, что мы полностью вернемся в расписание до конца сегодняшнего дня", — сказал Власов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, сейчас ограничений на выполнение полетов нет, аэропорт обслуживает рейсы штатно. Власов добавил, что в аэропорт вернулись все самолеты, которые в пятницу уходили на запасные аэродромы в связи с непогодой.
"Если рейс только субботний, то он наверняка вылетит по расписанию, а если рейс ежедневный, то возможно, что в пределах часа-трех его время будет перенесено, потому что он поздно прилетает в аэропорт "Домодедово", — пояснил Власов.
По данным МЧС, возможность дождя, грозы, града и усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду будет сохраняться в столице в течение субботы. В частности, в Москве и области в пятницу произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.