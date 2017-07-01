Выходные в Москве: мастер-классы в парках и День молодежи

Дети на мастер-классе по рисованию в парке. Архивное фото

Дети на мастер-классе по рисованию в парке. Архивное фото

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Первые выходные июля в Москве порадуют открытыми мероприятиями в парках, благотворительными арт-пикниками и празднованием Дня молодежи, сообщает портал mos.ru.

В субботу парке "Фили" с полудня до позднего вечера пройдет интерактивная выставка "Ноль отходов" об альтернативах свалок и мусоросжигания. Рядом с выставкой пройдут кинопоказы экологических фильмов и мастер-классы по рисованию для детей. Вход свободный по предварительной регистрации.

В "Сокольниках" состоится арт-пикник с собаками из приюта "Дубовая роща", где любой желающий сможет забрать понравившегося питомца домой. Время проведения с 12 до 16 часов. А с 17-00 начнется празднование Дня молодежи — на большой сцене состоится концерт при поддержке Департамента культуры Москвы. Участники — группа "Корни", Стас Костюшкин, Базиль, Лоя, Arsenium, "Стрелки" и другие.

В честь 234-й годовщины открытия Мариинского театра в Воронцовском парке и парке "Красная Пресня" пройдут костюмированные семейные балы, а также художественные и хореографические мастер-классы.

1 и 2 июля в Измайловском парке можно посетить спортивные тренинги и мастер-классы без возрастных ограничений. Занятия будут проходить все лето в выходные и завершатся 26 августа. Также парк приглашает на бесплатные кинопоказы — например, в субботу, зрителям покажут фильм "Варвара-краса, длинная коса".

2 июля в кинотеатре "Звезда" на Земляном Валу с 16-00 до 17-30 состоится показ мультфильмов Вячеслава Котеночкина, приуроченный к 90-летию художника-мультипликатора, автора сериала "Ну, погоди!". Вход свободный по предварительной регистрации.