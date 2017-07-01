Два человека погибли, 22 пострадали из-за непогоды в московском регионе

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Два человека погибли, ещё 22 пострадали из-за непогоды на территории Центрального федерального округа России, в том числе в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, пострадали 24 человека, из них двое погибли — один в Москве и один в Московской области. В больницы госпитализированы 10 человек, ещё 12 медицинская помощь оказана амбулаторно", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате стихии было нарушено энергоснабжение 327 населенных пунктов, в которых проживают свыше 42,5 тысячи человек. Сообщается, что повреждены кровли 47 многоэтажных, частных и административных зданий, а также более 100 автомобилей.

В аэропортах московского авиаузла были задержаны более 300 рейсов, отменены свыше 30.

По состоянию на 8.00 мск аварийно-восстановительные работы на энергосистемах продолжаются в 11 районах Московской, Липецкой, Калужской, Владимирской и Тульской областей, где в 53 населенных пунктах без света остаются 4,3 тысячи человек.