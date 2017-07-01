Пятничный дождь принес в Москву более 90% месячной нормы осадков

Шторм в Москве и Подмосковье (25)

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 90% от месячной нормы осадков принес в Москву ливень, начавшийся в последний июньский день, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Вчера с 15.00, когда дождь начался, и до 3.00 ночи, когда он закончился, выпало 69 миллиметров осадков", — сказал специалист центра.

Такой сильный дождь привел к тому, что весь июнь практически вдвое превысил месячную норму, равную 75 миллиметрам: в столице за месяц выпало 140 миллиметров осадков.

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