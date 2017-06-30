Сбербанк вернет деньги клиентам за двойные списания в течение пяти дней

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сбербанк вернёт в течение 5 дней средства тем клиентам, по счетам которых произошли двойные списания, сообщили РИА Новости в колл-центре крупнейшего российского банка.

"По операциям с 26 по 28 июня у части клиентов произошли двойные списания, но денежные средства будут возвращены автоматически в течение 5 ближайших календарных дней", — сказал сотрудник колл-центра.

При этом собеседник агентства отметил, что двойные списания произошли у клиентов по всей России, а не конкретного региона. При этом в колл-центре не обладают информацией, сколько клиентов банка пострадало.

Вместе с там, в пресс-службе Сбербанка инцидент подтвердили.

"Причина сбоя на стороне банка-эквайера. Системы Сбербанка работают в штатном режиме. Возврат излишне списанных средств будет осуществлён в течение пяти дней", — пояснили РИА Новости в кредитной организации.