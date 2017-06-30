В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны почти 120 рейсов

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Почти 120 рейсов задержаны и еще семь отменены в аэропортах Москвы на фоне неблагоприятных погодных условий, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

Так, по состоянию на 20.55 мск в аэропорту "Внуково" задержан один рейс, еще один отменен. В "Домодедово" — 52 рейса задержаны, еще шесть — отменены, в "Шереметьево" — 66 задержанных рейсов. Данных по "Жуковскому" сервис Яндекса не приводит. Причины задержки и отмены рейсов не указываются, однако в пятницу днем в Москве начался сильный ливень.

По данным МЧС, возможность дождя, грозы, града и усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до субботы, 1 июля. В частности, в Москве и Московской области в пятницу произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.