Правительство отложило запрет на перевозку детей в автобусах старше 10 лет

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрет на перевозку детей в автобусах старше десяти лет откладывается до 1 января 2018 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Срок действия постановления правительства РФ, откладывающего вступление в силу "возрастного ценза", истекает 1 июля. Таким образом, согласно документу, запрет вступит в силу через полгода.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявляла, что региональные туроператоры готовы отказаться от детского организованного туризма после вступления в силу запрета. Председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике Игорь Фомин, в свою очередь, отмечал, что подобный запрет действительно мог бы парализовать детские перевозки по всей стране в разгар сезона.