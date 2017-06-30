В Москве создали оперативный штаб из-за непогоды

Шторм в Москве и Подмосковье (21)

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Оперативный межведомственный штаб во главе с заместителем мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым создан в столице в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.

В состав штаба вошли начальник главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павел Ливинский, руководитель АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко, и руководитель ГУП "Мосводосток" Константин Ишханян.

В мэрии уточнили, что при необходимости штаб принимает оперативные решения по устранению всех внештатных ситуаций, связанных с неблагоприятной погодой.

В распоряжении штаба находится более 5 тысяч единиц техники, в том числе водооткачивающие машины.