В Москве создали оперативный штаб из-за непогоды

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Оперативный межведомственный штаб во главе с заместителем мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым создан в столице в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.
В мэрии уточнили, что при необходимости штаб принимает оперативные решения по устранению всех внештатных ситуаций, связанных с неблагоприятной погодой.
В распоряжении штаба находится более 5 тысяч единиц техники, в том числе водооткачивающие машины.