Власти Москвы отказали ПАРНАС в проведении акции 9 июля

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мэрия Москвы отказала "Партии народной свободы" (ПАРНАС) в проведении акции "За свободный интернет" 9 июля, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Ранее пресс-служба партии заявила о подаче заявки в мэрию на проведении акции 9 июля от станции метро "Пушкинская" до проспекта Академика Сахарова в количестве участников до 10 тысяч человек. Черников подтвердил РИА Новости получение заявки.

"Мы отказали организаторам в этом мероприятии", — сказал он.

По его словам, причиной отказа послужил действующий указ президента РФ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года". "Это главная причина, по которой мы приняли решение и отказали организаторам в проведении данного мероприятия", — пояснил Черников.

Согласно указу, действуют "усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года".

Он также отметил, что организаторы выбрали место для проведения, где ведутся работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица". Кроме этого, по словам руководителя ведомства, в заявке не указано, в каком именно формате будет проходить акция.

"Непонятно, что это — шествие все-таки или демонстрация, — там указано было и то, и то", — рассказал он.

Заявка ПАРНАС, а также нескольких зарегистрированных и незарегистрированных в РФ партий на проведение акции "За свободный интернет" была подана уже после урегулирования спора между основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым и Роскомнадзором, указавшим на несоблюдение этой компанией требований российского законодательства о предоставлении данных. По заявлению ФСБ, Telegram активно использовался террористами при планировании терактов. После требования Роскомнадзора, Дуров предоставил необходимые данные и мессенджер был зарегистрирован в соответствии с законом.