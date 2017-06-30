Ливень в Москве: один человек погиб, четыре тысячи остались без света

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сильный тропический ливень, обрушившийся на Москву и Подмосковье в пятницу, не принес значительных разрушений и жертв: от удара молнии скончался мужчина, к московским медикам за помощью обратился один пострадавший; при этом жители региона отмечали большое количество подтоплений, из-за непогоды было задержано более 40 авиарейсов, порядка 4,5 тысячи человек осталось без электричества.

Центр погоды "Фобос" накануне сообщил, что на Москву надвигается сильный тропический ливень, который по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности. В свою очередь, Гидрометцентр России объявил 30 июня оранжевый уровень погодной опасности, в метеобюро Москвы предупредили об угрозе подтоплений. Сильный дождь начался в Москве и области в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в столице до субботы, 1 июля.

Собянин: город пережил "ветхозаветный потоп"

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице "Вконтакте" сообщил, что городское хозяйство столицы работает в усиленном режиме без сбоев.

"Город пережил еще одну стихию, которую метеорологи назвали "ветхозаветным потопом". Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта. В целом городское хозяйство работает без перебоев. Около 30 локальных подтоплений ликвидированы", — отметил мэр.

По данным ГУП "Мосводосток", на 17.00 (мск) в Центральную диспетчерскую службу (ЦДС) предприятия поступило 75 заявок о скоплении воды, бригады оперативно выехали по адресам. При этом по 15 заявкам, поступившим в ЦДС, аварийными службами скопления воды выявлены не были.

В ГУП "Мосгортранс" заявили, что технические и сервисные службы в круглосуточном режиме следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими инфраструктурными объектами. Сообщается, что в случае усиления непогоды городской перевозчик задействует около ста сотрудников и более 50 единиц техники для обеспечения бесперебойной работы маршрутов общественного транспорта.

При этом столичным водителям власти рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. В случае необходимости использования личных транспортных средств, автомобилистам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров, а также внимательно относиться к выбору места парковки.

Жертвы и пострадавшие

Аномальные климатические явления в последнее время не впервые приходят в московский регион. Так, 29 мая на Москву и область обрушился ураган. В столице от разгула стихии погибли 12 человек, а в области — шесть. Кроме того, в результате шторма пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве повалило более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Кроме того, повреждения получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.

В этот раз в результате разгула стихии погиб один человек: мужчина умер от удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья, заявили в министерстве здравоохранения Московской области. Пресс-служба столичного департамента здравоохранения в свою очередь сообщила, что пока всего один человек обратился за медицинской помощью из-за сильного ливня, его состояние оценивалось как нетяжелое. Ранее источник в экстренных службах столицы рассказал РИА Новости, что пожилая женщина незначительно пострадала при падении ветки во время сильного ветра на востоке Москвы.

Непогода заставила многих паломников к мощам святителя Николая Чудотворца, которые находятся сейчас в Москве, изменить свои планы по поклонению святыне. Сообщалось, что очередь к мощам Николая Чудотворца резко сократилась из-за грозы. Время ожидания паломников в очереди к мощам на фоне резкого ухудшения погоды в столице сократилось с пяти часов до одного.

Причиненный ущерб

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и Московской области прошли массовые аварийные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго РФ, около 4,4 тысячи человек остались без электричества, ведутся восстановительные работы. В настоящее время основные усилия энергетиков сосредоточены на западе Московской области и в Новой Москве. Среди наиболее пострадавших районов Истринский, Наро-Фоминский и Рузский. В восстановительных работах задействовано 64 бригады в составе 204 человек и 92 единицы спецтехники.

Как рассказали РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Мытищи, специалисты службы получают множество сообщений о подтоплениях и других последствиях сильного дождя, в частности, о поваленных деревьях и столбах.

Представитель диспетчерской службы Мытищ также отметил, что из-за ливня образовалось подтопление на автомобильной трассе в районе Олимпийского проспекта, по словам собеседника агентства, некоторые водители ехали "по колено в воде". "Конечно, улицы плывут, ливневки не справляются, особенно в районе Яузы", — прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе администрации городского округа Мытищи.

Глава городского округа Красногорск Московской области Радий Хабиров после обрушившегося на Москву и Подмосковье ливня выложил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографии подтопленных остановок общественного транспорта, детских площадок, автомобилей и улиц, сообщив, что "город поплыл". Он добавил, что несколько бригад Красногорской городской службы, Водоканала, Красногорской теплосети ликвидируют последствия непогоды.

Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, в Новой Москве дерево загорелось после прямого попадания молнии.

Также в связи со сложными метеоусловиями восемь пассажирских самолетов, прилетающих в "Шереметьево" и "Внуково", отправились на запасной аэродром "Домодедово". Как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", на фоне сильного ливня более 40 авиарейсов были задержаны и три отменены.

Грозовой фронт ушел, оставив ненастную погоду

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РИА Новости, что главный грозовой фронт ушел от Москвы на юго-запад, но ненастная погода в столице сохранится на протяжении еще нескольких дней.

Как уточнила представительница погодного ведомства, точное количество выпавших осадков в Москве будет определено в конце дня, однако по предварительным данным выпало от 10 до 20 миллиметров. Это гораздо ниже июньского рекорда для Москвы, который составляет 60 миллиметров осадков.

По ее словам, в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится, в то же время уже не будет такого ярко выраженного грозового фронта.

"В ближайшие пять дней будут дожди, будут грозы. Температура будет колебаться в небольших пределах, близких к норме. Будет по-летнему неустойчивая погода, в том числе солнечная", — добавила собеседница агентства.