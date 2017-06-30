ОП запускает мультсериал про уточку, посвященный дружбе России и Китая

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Комиссия Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия запускает анимационный проект, посвященный укреплению российско-китайской дружбы: главным героем 100-серийного мультфильма станет "уточка-ангелочек", путешествующая во времени и пространстве, сообщает пресс-служба ОП РФ.

"В числе проектов "Культурного пояса Великого чайного пути", инициированного комиссией по культуре на слушаниях в Общественной палате РФ в апреле 2016 года, наступает стадия начала производства 100 серий мультсериала "Уточка-ангелочек" как энциклопедии русско-китайской дружбы и стратегического сотрудничества во всемирном проекте новой эпохи "Один пояс – один путь", — говорится в сообщении.

Авторы инициативы поясняют, что утка в русской и китайской традиции – это "птица, породившая Мир, символ домашнего очага, продолжения рода и счастливой семьи", и она "действительно может стать символом общего будущего наших народов".

"Зрители, следуя за ней, откроют для себя мир России, неведомые им моменты истории и факты культуры. В каждой серии уточка путешествует во времени и пространстве, чтобы стать свидетелем самых впечатляющих событий российской и китайской истории, культуры, формирования непоколебимых человеческих и мировоззренческих ценностей народов России и Китая, великих подвигов и достижений", — сообщает пресс-служба Общественной палаты.

В комиссии ОП РФ надеются, что путешествие с "уточкой-ангелочком" расширит кругозор зрителей и позволит им узнать "историю, географию, народные сказки, достопримечательности, народные традиции и обычаи, национальных героев, легендарные истории, деликатесы и прекрасные напитки, богатые ресурсы и продукты труда, огромную территорию, озера и острова, одежду и аксессуары, религию, новые технологии, классическую литературу".