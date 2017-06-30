МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Написавший заявление об увольнении главный врач Кировско-Апатитской больницы, на проблемы в которой в ходе "прямой линии" с президентом пожаловалась онкобольная Дарья Старикова, Юрий Ширяев решил остаться на своем посту после того, как в его поддержку в соцсетях собрали более 10 тысяч подписей.

В ходе "прямой линии" к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница Апатитов (город в 17 километрах от Кировска), Дарья Старикова, которая пожаловалась на нехватку узких специалистов и другие проблемы в здравоохранении. Несколько лет назад больницы Кировска и Апатитов были объединены, однако это не решило проблему дефицита кадров.

Через несколько дней после "прямой линии" главврач Кировско-Апатитской больницы нейрохирург Юрий Ширяев написал заявление об увольнении. Он эмоционально объяснил свое решение огромным количеством жалоб от пациентов, которые просили о невозможных вещах – построить новую больницу, вылечить хронических больных, сделать операцию вне очереди. В соцсетях развернулась кампания против отставки главврача.

Как сообщил РИА Новости сам Ширяев, в пятницу он отозвал свое заявление из регионального минздрава. "Не хочу подводить коллег, которые со мной работают. Кроме того, я не ожидал такой поддержки от людей. Не я создавал группу (поддержки Ширяева "ВКонтакте" – ред.), никого не просил, это не моя была затея – это журналисты", — пояснил Ширяев.

Он сообщил также, что намерен довести до конца начатые преобразования в больнице Кировска и Апатитов, чтобы оказывать здесь всю возможную помощь – это касается ремонта стационаров в Апатитах и Кировске, скорой помощи, отделения гемодиализа и других планов. "Хочется все доделать. Начнем заново – будем мирить врачей и пациентов, мирить два города между собой, дальше видно будет", — добавил Ширяев. Он отметил, что экстренная помощь будет оказываться в Кировске, где собрана команда высококвалифицированных специалистов.

За 10 дней, пока в соцсетях шла кампания против увольнения Ширяева, главврачу пришли сотни сообщений из разных концов России, коллеги отзываются о нем как об опытном и надежном руководителе, профессиональном враче. Контракт Ширяева заканчивается в марте 2019 года.