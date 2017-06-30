Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Гроза в Москве ухудшила ситуацию на дорогах и спровоцировала пробки в 8 баллов, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса столицы в пятницу.

В столичном регионе идут сильные дожди, грозы, отмечается усиление ветра. Такая погода сохранится до субботы, 1 июля.

"В настоящее время загруженность дорог оценивается в 8 баллов. Значительные затруднения в центре города отмечаются на Гончарной, Котельнической, Москворецкой и Кремлевской набережных при движении в сторону Большого каменного моста. Также движение осложнено на Чистопрудном, Сретенском и Рождественском бульварах при движении в сторону Трубной площади", — рассказала собеседница агентства.

На вылетных магистралях наибольшие затруднения зафиксированы на шоссе Энтузиастов, где снижены скорости от пересечения с ТТК до проспекта Буденного, на Ленинградском шоссе от станции метро "Водный стадион" и далее за МКАД.

Также значительные затруднения отмечаются на кольцевых магистралях. На внешней стороне Садового кольца движение осложнено от Верхней Сыромятнической улицы до Тверской улицы, а также от Зубовского проезда до Ленинского проспекта. На внутренней стороне затруднения зафиксированы от Николоямской улицы до улицы Большая Якиманка и от Большой Никитской улицы до Цветного бульвара.

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На внешней стороне ТТК движение загружено от станции метро "Марьина роща" до улицы 1905 года, на внутренней от 5-го Донского проезда до Кутузовского проспекта. На внешней стороне МКАД движение осложнено на участках от Алтуфьевского до Ленинградского шоссе, от Волоколамского до Рублевского шоссе, а также от Боровского шоссе до съезда на Ясенево, на внутренней стороне движение затруднено от Рязанского проспекта до Липецкой улицы.