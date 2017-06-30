Московская ж/д перешла на усиленный режим работы из-за плохой погоды

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) перешла на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили РИА Новости в РЖД.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на Московской железной дороге введен специальный режим работы – усилен контроль над основополагающими объектами железнодорожной инфраструктуры", — сообщили в РЖД.

По словам собеседника агентства, подготовлены аварийно-восстановительные бригады и спецтехника, чтобы оперативно отреагировать на возможные нештатные ситуации. Дополнительно проинструктированы локомотивные бригады о ведении поездов в неблагоприятных погодных условиях.

Увеличено количество бригад, осматривающих путевую инфраструктуру, контактную сеть и устройства сигнализации централизации и блокировки, которые отвечают за автоматическую регулировку движения поездов.