В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки

Пассажиры в автобусе во время дождя в Москве

Пассажиры в автобусе во время дождя в Москве

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пробки в российской столице могут достигнуть 9 баллов из-за грозы, при этом по состоянию на 15.00 загруженность дорог оценивалась в 8 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным МЧС, в столичном регионе ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до субботы, 1 июля.

"Непогода может существенно осложнить движение в Москве — пробки в вечерний час-пик скорее всего достигнут 9 баллов. На 15.00 загруженность столичных дорог по шкале Яндекс.Пробок оценивалась в 8 баллов", — говорится в сообщении.

В сервисе рассказали, что в пятницу были зафиксированы самые ранние за последние два месяца пробки в 7 баллов в Москве — обычно пятничные заторы достигают такой отметки не раньше 17.00. При этом к полудню дороги в столице были загружены на один балл выше обычного, а после 13:00 — на два.