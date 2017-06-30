Движение поездов на МЦК приостановили из-за упавшего дерева

Шторм в Москве и Подмосковье (11)

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Движение поездов на МЦК приостановлено по часовой стрелке из-за упавшего на контактную сеть дерева, сообщает пресс-служба МЦК.

"Из-за сильного шквалистого ветра, который пришел в столицу вместе с дождем, в районе станции Белокаменная на провод контактной сети упало дерево. В связи с этим временно приостановлено движение "Ласточек" по часовой стрелке", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

В связи с этим пассажиров просят пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки или альтернативными видами транспорта.

"Железнодорожники прилагают максимальные усилия, для устранения последствий непогоды и возобновления движения поездов по часовой стрелке", — следует из сообщения.

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