В ГД озвучили предварительный текст присяги для вступления в гражданство

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов озвучил предварительный текст присяги для вступления в гражданство РФ, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать конституцию страны и уважать ее историю.

В пятницу рабочая группа Госдумы после совещания с участием спикера ГД Вячеслава Володина выбрала предварительный текст присяги для вступления в гражданство РФ, основой для него стал вариант главы комитета Павла Крашенинникова.

"Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", — озвучил РИА Новости Емельянов предварительный текст присяги.

Депутат пояснил, что далее этот текст будет направлен лидерам думских фракций, если его поддержат, он будет консолидировано внесен ими в Госдуму. Параллельно, по его словам, было принято решение провести социологические исследования, чтобы понять мнение россиян.

"Комитет должен рассмотреть материал: представленный текст и все поправки во вторник", — добавил Емельянов.