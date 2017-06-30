Восемь самолетов из-за плохой погоды ушли на запасной аэродром "Домодедово"

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Восемь пассажирских самолетов, прилетающих в "Шереметьево" и "Внуково", в связи со сложными метеоусловиями отправились на запасной аэродром "Домодедово", сообщил РИА Новости представитель Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД).

Сильный ливень начался в Москве в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в столице до субботы, 1 июля.

"В связи с погодными условиями восемь самолетов, прилетающих в "Шереметьево" и "Внуково", ушли на запасной аэродром "Домодедово", — рассказал представитель ведомства.

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