Восемь самолетов из-за плохой погоды ушли на запасной аэродром "Домодедово"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Восемь пассажирских самолетов, прилетающих в "Шереметьево" и "Внуково", в связи со сложными метеоусловиями отправились на запасной аэродром "Домодедово", сообщил РИА Новости представитель Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД).
"В связи с погодными условиями восемь самолетов, прилетающих в "Шереметьево" и "Внуково", ушли на запасной аэродром "Домодедово", — рассказал представитель ведомства.
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