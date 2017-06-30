Собянин отметил высокую динамику развития Новой Москвы

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре результатов благоустройства площади у Дворца культуры "Московский" в одноименном поселении в новой Москве отметил высокую динамику развития присоединенных пять лет назад к столице новых территорий.

"В новой Москве будут и дальше создаваться рабочие места, будет строиться новое качественное жилье, развиваться транспортная инфраструктура. Кроме того, планируется создать восемь крупных тематических парков", — сказал Собянин, общаясь с местными жителями.

Присоединение новой территории к Москве в 2012 году стало самым масштабным за всю историю проектом расширения территории столицы: она увеличилась примерно в 2,4 раза. По задумке увеличение территории города должно было помочь демонтировать традиционную моноцентрическую структуру Московской агломерации, а также упорядочить градостроительное зонирование.

На присоединенные территориях были созданы два новых административных округа столицы – Троицкий и Новомосковский, в состав которых вошли 19 поселений и 2 городских округа (Троицк и Щербинка).

За последние пять лет в новой Москве было построено две станции метро, семь новых поликлиник, и несколько путепроводов через железнодорожные пути. Всего же за пять лет на присоединенных территориях построено 11 млн кв. м недвижимости.