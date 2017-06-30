В Новосибирске выясняют причины неприятного запаха вблизи "Толмачево"

НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды правительства Новосибирской области планируют на месте разобраться в причинах неприятного запаха отходов животноводства, на который пожаловалось руководство аэропорта "Толмачево".

Ранее руководство новосибирского международного аэропорта "Толмачево", пассажиропоток которого по итогам 2016 года составил 4 миллиона пассажиров, попросило авиационные власти и руководство региона избавить авиаузел от неприятного запаха животноводческих отходов, складированных неподалеку. В аэропорту отметили, что регулярно получают жалобы пассажиров и гостей на сильный неприятный запах, который ощущается не только на перроне и летном поле, но и в зданиях терминалов. Запах может формировать неприятное впечатление о регионе с точки зрения вопросов экологии, считает руководство авиаузла.

В ответе департамента на запрос РИА Новости сообщается, что вблизи аэропорта "Толмачево" в селе Криводановка работает АО "Кудряшовское" (крупный свиноводческий комплекс), надзор за которым в части соблюдения требований природоохранного законодательства осуществляет департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу.

"В целях уточнения причины неприятного запаха в результате хозяйственной деятельности АО "Кудряшовское" и в рамках имеющихся полномочий, департаментом в ближайшее время планируется выезд на территорию, указанную в вашем запросе, по результатам которого будет принято решение о проведении контрольно-надзорных мероприятий", — говорится в ответе на запрос заместителя руководителя департамента Евгения Стукалина.