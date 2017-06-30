Около 600 детей отдохнут летом в археологическом лагере Липецкой области

ЛИПЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Порядка шестисот детей отдохнут этим летом в детском археологическом лагере "Аргамач" в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

Он пояснил, что детский лагерь является частью Археологического парка "Аргамач". Дети становятся активными участниками его сложной и интересной работы: реконструкции жилищ и хозпомещений разных исторических эпох, научных экспериментов, археологических раскопок памятника эпохи Елецкого княжества (XIV-XV веков). Они также могут пользоваться всей инфраструктурой парка, включающей объекты показа, веранды и беседки и пляж.

"Аргамач" — образовательный проект. Его главными задачами являются расширение и углубление школьных знаний по истории, экологии, географии и обществознанию, оздоровление и социализация детей и подростков, развитие у них творческих умений и навыков. Его территория насчитывает около трех гектаров. На ней размещен палаточный городок, кафе, мастерские, спортивная площадка, банно-прачечный комплекс, сцена, костровое место, фруктовая аллея и места общего сбора. Сейчас там проходит эколого-археологическая смена, где отдыхают около 150 детей. Всего за лето здесь отдохнут около 600 мальчишек и девчонок", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в зависимости от своих интересов воспитанники лагеря принимают участие в работе мастерских, где под руководством мастера-реконструктора шьют одежду разных эпох, создают модели оружия образца XIV-XV веков, стилизованные ювелирные украшения. Для них также проводятся мастер-классы по изготовлению и обжигу глиняной посуды, игрушек, стрельбе из лука, фехтованию мечом, колке кремния, плавке металла. Лекции по археологии, этнографии, почвоведению читают кандидаты и доктора наук, преподаватели вузов.

Кроме того, в лагере ежедневно проходят спортивные мероприятия и соревнования по настольному теннису, футболу, волейболу, шахматам и нардам. Вожатые и воспитатели каждый вечер организуют творческие мероприятия: концерты, постановки, конкурсы или смотры.

"Такой познавательный отдых позволит ребятам изучить историю и культуру родного края, а также научит бережному отношению к природе", — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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