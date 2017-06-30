В Госдуме выбрали текст присяги для вступления в гражданство

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Профильная рабочая группа Госдумы после совещания с участием спикера палаты Вячеслава Володина выбрала текст присяги для вступления в российское гражданство, пробил РИА Новости первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).

"Состоялось совещание с участием Володина, вот только что закончилось, там были представители рабочей группы, которая участвовала в подготовке текста. Мы посмотрели тексты, и есть текст, который решено было взять за основу — это текст Павла Крашенинникова (глава комитета, ЕР) с доработками экспертов. Фракции поддержали", — заявил Емельянов.