Москалькова на днях ждет результатов проверки СК ситуации с геями в Чечне

КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости, Ирина Дурницына. В ближайшие дни ожидаются результаты проверки, проводимой СК России по сообщениям о якобы притеснении представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее омбудсмен гарантировала сохранение в тайне имени граждан, которые считают себя пострадавшими от преследования геев в Чечне и обратятся к ней за помощью, и обеспечение всех предусмотренных степеней государственной защиты. Кроме того, она рассказывала о планах направить сотрудников своего аппарата в Чечню для расследования информации о возможном преследовании гомосексуалистов в регионе.

"Мною направлены были обращения в прокуратуру, следственный комитет. И до получения их результатов направлять своих сотрудников было бы нецелесообразно. В ближайшие дни я ожидаю ответа от Следственного комитета РФ о результатах этой проверки", — сказала Москалькова журналистам.

Омбудсмен напомнила, что все, кто подвергся каким-либо притеснениям, насилию, угрозам, могут обратиться к ней за поддержкой.

"На сегодняшний день ко мне не поступило таких обращений, ни одного", — подчеркнула она.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете", указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры на запрос РИА Новости. Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".