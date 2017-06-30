"ФосАгро" и Бакулевский центр договорились о продолжении сотрудничества

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ПАО "ФосАгро" выделит дополнительно 20 миллионов рублей Национальному научно-практическому центру сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева для оказания помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это предусматривает соглашение о поддержке высокотехнологичной медицинской помощи, которое еще на один год пролонгировали ФосАгро и Бакулевский центр, сообщает пресс-служба компании.

Летом прошлого года компания выделила около 20 миллионов рублей Центру для проведения экстренных операций детям, которые остро нуждались в помощи, но при этом не имели бюджетной квоты на ее оказание.

"В рамках реализации политики социальной ответственности мы стараемся помочь администрациям городов нашего присутствия в решении проблемы дефицита врачей узких специальностей. Одним из направлений этой работы стало подписание в прошлом году соглашения с Бакулевским центром. Результаты нашего сотрудничества уже впечатляют — работники Центра уже обследовали порядка 800 работников наших предприятий и жителей городов присутствия, в том числе около 100 детей. Порядка 80 человек были направлены на дополнительное обследование и лечение в столицу", — сказал на церемонии подписания с оглашения генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.

Он выразил надежду, что сотрудничество с Бакулевским центром станет хорошим примером взаимодействия медицины и бизнеса, а подобные инициативы помогут сделать очень многих людей более счастливыми и более здоровыми".

В свою очередь директор центра Лео Бокерия напомнил, что в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему остается высокой.

"Благодаря нашему сотрудничеству с "ФосАгро" очень много людей смогли вовремя получить полноценное обследование и лечение на высокопрофессиональном уровне по сердечно-сосудистой и сопутствующим патологиям", — сказал известный кардиолог.

Пресс-служба компании отмечает, что помимо сотрудников и жителей городов присутствия Группы "ФосАгро", на выделенные средства были пролечены 63 пациента, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, выполнены сложнейшие хирургические вмешательства.