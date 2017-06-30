Власти предложили увеличить госсподержку для переезжающих на Дальний Восток

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел России предлагает повысить размер господдержки на одного работника, переехавшего на Дальний Восток, до одного миллиона рублей, это должно повысить мобильность трудовых ресурсов в данном регионе, следует из проекта документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Совокупный размер финансовой поддержки, предоставляемой работодателю на осуществление мер поддержки работников за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта РФ, сейчас составляет 225 тысяч рублей на одного человека (150 тысяч рублей за счет федерального бюджета и 75 тысяч рублей за счет средств бюджета субъекта РФ). Еще 75 тысяч рублей должен вложить работодатель.

Согласно подготовленному МВД проекту новой концепции миграционной политики на период 2018-2020 годы, в целях содействия в области внутренней миграции предлагается повышение размера господдержки.

"Повышение размера государственной поддержки, предоставляемой на одного работника, привлеченного в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, (повысить) до 1 миллиона рублей", — следует из проекта документа.

Кроме того, предполагается создание инфраструктуры для проживания внутренних трудовых мигрантов на территории Байкальского региона и Дальнего Востока, приграничных и стратегически важных территорий с низкой плотностью населения. Реализация этой инициативы предусматривается среди прочего на основе государственно-частного партнерства.

Также предлагается повышение инвестиционной привлекательности данных регионов путем создания в этих целях социальной инфраструктуры, а также для снижения транспортной оторванности регионов от центральной России отмечается необходимость развития транспортной инфраструктуры.