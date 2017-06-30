Власти предложили увеличить госсподержку для переезжающих на Дальний Восток

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел России предлагает повысить размер господдержки на одного работника, переехавшего на Дальний Восток, до одного миллиона рублей, это должно повысить мобильность трудовых ресурсов в данном регионе, следует из проекта документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно подготовленному МВД проекту новой концепции миграционной политики на период 2018-2020 годы, в целях содействия в области внутренней миграции предлагается повышение размера господдержки.
"Повышение размера государственной поддержки, предоставляемой на одного работника, привлеченного в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, (повысить) до 1 миллиона рублей", — следует из проекта документа.
Также предлагается повышение инвестиционной привлекательности данных регионов путем создания в этих целях социальной инфраструктуры, а также для снижения транспортной оторванности регионов от центральной России отмечается необходимость развития транспортной инфраструктуры.