В Москве общественный транспорт работает в усиленном режиме из-за непогоды

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Городской транспорт в Москве работает в усиленном режиме в пятницу из-за ливня, наземный транспорт проходит необходимое техобслуживание перед выходом на линии, в метро и на МЦК проводится мониторинг инфраструктуры, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сильный ливень начался в Москве в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в столице до субботы, 1 июля.

"Городской транспорт Москвы работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погоды. Все автобусы, трамваи и троллейбусы проходят необходимое техническое обслуживание перед выходом на линию. На метрополитене и МЦК проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения возможных сбоев движения", — говорится в сообщении.

Технические и сервисные службы ГУП "Мосгортранс" в круглосуточном режиме следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими инфраструктурными объектами. В случае усиления непогоды городской перевозчик задействует около ста сотрудников и более 50 единиц техники для обеспечения бесперебойной работы маршрутов общественного транспорта. В часы пик на московских маршрутах заняты более 6 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов, отмечает пресс-служба.

Отмечается, что на текущий момент автобусы частных перевозчиков работают по расписанию. Выполнение графика каждым перевозчиком контролирует диспетчерский центр, при необходимости на линию выйдет дополнительный транспорт.

В Московском метрополитене при обильных осадках уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще, что позволяет избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизм эскалатора, сообщает пресс-служба. На открытых участках линий столичного метро производится очистка путей для предотвращения сбоев движения, вызванных снижением скорости поездов. Также чаще производится уборка перехватывающих парковок для наиболее комфортного пользования автовладельцами.

При этом столичным водителям власти рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. В случае необходимости использования личных транспортных средств, автомобилистам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров, а также внимательно относиться к выбору места парковки.