В ПФР прогнозирую рост страховых пенсий к 2020 году

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Страховые пенсии к 2020 году достигнут 14,9 тысячи рублей, таким образом их размер увеличится в 1,13 раза по сравнению с 2016 годом, заявил первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Александр Куртин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По словам Куртина, размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров через три года возрастет до 15,5 тысячи рублей.

"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится к 2020 году до 14,9 тысячи рублей против 13,2 тысячи рублей в 2016 году или в 1,13 раза. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится к 2020 году до 15,5 тысячи рублей", — заявил Куртин, представляя основные характеристики бюджета ПФР на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

По данным ПФР, среднегодовой размер социальной пенсии в 2018 году составит 8,854 тысячи рублей, в 2019 году — 9,476 тысячи рублей.

По словам Куртина, в бюджете фонда на 2018-2020 годы предусмотрены расходы на индексацию пенсий и других социальных выплат для неработающих пенсионеров с 1 февраля 2018 года на 3,8%, а в 2019 и 2020 годах на 4%. Стоимость пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. Социальная пенсия увеличится с 1 апреля на 1,2%, в 2019 году — на 3,9%, в 2020 году — 3,6%.

"Бюджет пенсионного фонда сформирован по доходам в объёме в 2018-м году 8,4 триллиона рублей с ростом против текущего года на 102,6 процента и в 2020-м году доходы составят более девяти триллионов рублей с ростом против 2019 года на 103,9 процента. Расходы бюджета фонда определены в объёме на следующий год 8,5 триллиона рублей и к 2020-му году расходы должны быть увеличены до 9,1 триллиона рублей с ростом против предыдущего года 103,5 процента", — рассказал Куртин.