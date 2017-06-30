МВД хочет отправлять мигрантов на Дальний Восток

Сотрудник ФМС России с задержанными во время рейда на одном из рынков Челябинска. Архивное фото

Сотрудник ФМС России с задержанными во время рейда на одном из рынков Челябинска. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел России разработало проект новой концепции миграционной политики на 2018-2020 годы, предполагающей стимулирование проживания иммигрантов в регионах Байкала и Дальнего Востока, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года от 8 июня 2012 года, которая определяла цели, принципы, задачи, основные направления и механизмы реализации государственной миграционной политики России. После принятия новой концепции на период 2018-2020 годов предыдущий документ утратит силу.

Согласно документу, предполагается расширить полномочия субъектов РФ, направленные "на стимулирование проживания иммигрантов в трудонедостаточных регионах, регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, регионах Дальнего Востока и Байкальского региона". В этих целях отмечается необходимость создания нового механизма регулирования численности временно и постоянно проживающих иммигрантов.

Цели новой концепции, согласно опубликованному проекту, заключаются в обеспечении национальной и общественной безопасности России, комфортности и благополучия населения, содействии демографическому и социально-экономическому развитию страны, а также в обеспечении миграционного притока населения в трудонедостаточные регионы.

Новая система регулирования численности временно проживающих иммигрантов, говорится в проекте документа, должна обеспечивать получение разрешения на временное проживание в зависимости от наличия инфраструктуры для проживания, востребованности профессии на рынке труда, демографической ситуации в субъекте РФ, легализации трудовой и предпринимательской деятельности.

Подчеркивается, кроме прочего, необходимость совершенствования порядка выдачи разрешений на временное проживание и видов на жительство, а также развития действующих механизмов привлечения в Россию внешних трудовых мигрантов, учитывающих возможность выбора иностранными работниками подходящей работы до их прибытия в РФ.

Согласно статистическим данным, в 2012-2016 годах по сравнению с периодом 2007-2011 годов количество мигрантов на территории России увеличилось вдвое. При этом, согласно статистическим данным, доля внутренних мигрантов в среднем составила 88%, а доля иммигрантов — 12%. В результате притока иностранных граждан в РФ ежегодный миграционный прирост увеличился на 15%, составив в среднем 280 тысяч человек в год.