МВД хочет отправлять мигрантов на Дальний Восток

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел России разработало проект новой концепции миграционной политики на 2018-2020 годы, предполагающей стимулирование проживания иммигрантов в регионах Байкала и Дальнего Востока, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, предполагается расширить полномочия субъектов РФ, направленные "на стимулирование проживания иммигрантов в трудонедостаточных регионах, регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, регионах Дальнего Востока и Байкальского региона". В этих целях отмечается необходимость создания нового механизма регулирования численности временно и постоянно проживающих иммигрантов.
Новая система регулирования численности временно проживающих иммигрантов, говорится в проекте документа, должна обеспечивать получение разрешения на временное проживание в зависимости от наличия инфраструктуры для проживания, востребованности профессии на рынке труда, демографической ситуации в субъекте РФ, легализации трудовой и предпринимательской деятельности.
Согласно статистическим данным, в 2012-2016 годах по сравнению с периодом 2007-2011 годов количество мигрантов на территории России увеличилось вдвое. При этом, согласно статистическим данным, доля внутренних мигрантов в среднем составила 88%, а доля иммигрантов — 12%. В результате притока иностранных граждан в РФ ежегодный миграционный прирост увеличился на 15%, составив в среднем 280 тысяч человек в год.