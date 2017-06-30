На Москву надвигается сильный шторм

Женщины во время дождя на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Женщины во время дождя на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Москве в ближайшие время ожидается сильный шторм с возможным градом и порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, такая погода придет в столицу после полудня с сохранением на вечер 30 июня и ночь 1 июля.

За тем, как движется грозовой фронт, можно следить через сервисы грозопеленгации Blitzortung.org и LightningMaps.org, а также по картам "Яндекс".

© Яндекс Погода Карта с информацией о надвигающемся на Москву шторме в сервисе Яндекс Погода © Яндекс Погода Карта с информацией о надвигающемся на Москву шторме в сервисе Яндекс Погода

Как сообщили накануне в центре погоды "Фобос", сильный тропический ливень, который надвигается на столицу, по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности и заставит москвичей вспомнить строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе.

© Blitzortung.org Карта с информацией о надвигающемся на Москву шторме © Blitzortung.org Карта с информацией о надвигающемся на Москву шторме

МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие строения и, по возможности, переждать непогоду в помещении.