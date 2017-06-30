На Москву надвигается сильный шторм

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Москве в ближайшие время ожидается сильный шторм с возможным градом и порывами ветра до 15-20 метров в секунду.
За тем, как движется грозовой фронт, можно следить через сервисы грозопеленгации Blitzortung.org и LightningMaps.org, а также по картам "Яндекс".
Как сообщили накануне в центре погоды "Фобос", сильный тропический ливень, который надвигается на столицу, по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности и заставит москвичей вспомнить строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе.
МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие строения и, по возможности, переждать непогоду в помещении.