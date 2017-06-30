Почти 80% россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос ФОМ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Почти 80% россиян одобряют работу президента Владимира Путина и оценивают ее как хорошую, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно опросу, 79% опрошенных одобряют работу Путина, этот показатель стабилен на протяжении двух месяцев. Еще 13% не одобряют работу президента.

Кроме того, 77% россиян заявили о доверии президенту, за месяц этот показатель также практически не изменился.

Социологи выяснили, что 64% респондентов проголосовали бы за Путина на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Второе место в рейтинге занял Жириновский (ЛДПР) с 9%, на третьем месте Зюганов (КПРФ) — 4%.

Согласно опросу, за последний месяц рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева не изменился — 38% опрошенных доверяют главе правительства, о своем недоверии Медведеву заявили 51% респондентов. Говоря о работе премьер-министра, 40% респондентов оценивают ее как плохую, а 39% опрошенных как хорошую.

Что касается рейтинга партий, то его возглавила "Единая Россия" — ее поддерживают 49% опрошенных, это на 1% больше, чем месяцем ранее. ЛДПР поддерживают 11% респондентов, КПРФ — 8%.

Опрос был проведен 24 — 25 июля среди 3 тысяч респондентов из 207 населенных пунктах в 73 регионах России.