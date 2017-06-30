Почти половина россиян смотрели "прямую линию" с Путиным, показал опрос

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Почти половина россиян (49%) следили за ходом прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным по телевизору, еще 8% опрошенных читали ответы главы государства в газетах или интернете, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Пятнадцатая ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным прошла 15 июня в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Она длилась почти 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов.

Согласно исследованию, число тех, кто следил за ходом прямой линии по телевизору, возросло: так, в прошлом году ее смотрели 45% россиян. Читали ответы Путина в газетах или интернете в 2016-м 9% опрошенных.

Как выяснили социологи, в июне этого года 10% россиян читали обсуждение этой прямой линии в газетах или интернете, но сами не смотрели ее и не читали ответы Путина. При этом 28% респондентов сказали, что слышали об этой прямой линии, но не знают, о чем шла речь. Согласно исследованию, в прошлом году так же ответили 37% россиян.

Как считают 45% респондентов, подобные прямые линии нужны прежде всего для того, чтобы руководство страны было в курсе проблем населения. В то же время 20% опрошенных сказали, что они необходимы для того, чтобы "президент мог донести до населения страны политическую линию руководства России". При этом 28% россиян уверены, что подобный формат общения с гражданами необходим для укрепления популярности и рейтинга Путина.

Опрос проведен 23-26 июня среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Подробнее об общении Владимира Путина с россиянами в прямом эфире читайте в справке РИА Новости >>