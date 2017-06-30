Почти половина россиян смотрели "прямую линию" с Путиным, показал опрос

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Почти половина россиян (49%) следили за ходом прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным по телевизору, еще 8% опрошенных читали ответы главы государства в газетах или интернете, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно исследованию, число тех, кто следил за ходом прямой линии по телевизору, возросло: так, в прошлом году ее смотрели 45% россиян. Читали ответы Путина в газетах или интернете в 2016-м 9% опрошенных.
Как выяснили социологи, в июне этого года 10% россиян читали обсуждение этой прямой линии в газетах или интернете, но сами не смотрели ее и не читали ответы Путина. При этом 28% респондентов сказали, что слышали об этой прямой линии, но не знают, о чем шла речь. Согласно исследованию, в прошлом году так же ответили 37% россиян.
Опрос проведен 23-26 июня среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Подробнее об общении Владимира Путина с россиянами в прямом эфире читайте в справке РИА Новости >>