Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу и выходные

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В пятницу в Московском регионе может выпасть более половины от месячной нормы осадков, дожди ожидаются и в выходные, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Месячная норма для июня в Московском регионе составляет 75 миллиметров.
По его словам, в ближайшие выходные дни в Москве характер погоды сохранится такой же, но интенсивность дождей будет меньше. В основном в выходные дни переменная облачность, во второй половине дня в субботу и воскресенье местами кратковременные дожди, не исключены грозы, температура ожидается на уровне +24… +26 градусов.