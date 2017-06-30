Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу и выходные

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В пятницу в Московском регионе может выпасть более половины от месячной нормы осадков, дожди ожидаются и в выходные, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Месячная норма для июня в Московском регионе составляет 75 миллиметров.

"Сегодня через столицу будет проходить атмосферный фронт, во второй половине дня мы ожидаем сильные дожди с грозами, порывистым ветром, не исключён град. Температура сегодня 25-27 градусов тепла… Осадков мы прогнозируем порядка 30-40 миллиметров, это много", — сообщил специалист центра.

По его словам, в ближайшие выходные дни в Москве характер погоды сохранится такой же, но интенсивность дождей будет меньше. В основном в выходные дни переменная облачность, во второй половине дня в субботу и воскресенье местами кратковременные дожди, не исключены грозы, температура ожидается на уровне +24… +26 градусов.