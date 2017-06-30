В Подмосковье мусоросжигательные заводы построят вдали от жилых районов

МОСКВА, 29 июн — РИА Недвижимость. Мусоросжигательные заводы в Подмосковье будут построены вдали от населенных пунктов, заявил в четверг в прямом эфире телеканала "Подмосковье 360" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в конце этого и начале следующего годов на территории области начнется строительство четырех мусоросжигательных завода мощностью 700 тысяч тонн.

"Мы подобрали места, где не проживают люди, с соблюдением не просто санитарных зон, но все санитарные нормы как правило умножаем на два, чтобы не было претензий, чтобы не было беспокойств", — сказал Воробьев, при этом добавив, что во многих развитых мегаполисах мира подобные заводы располагаются в городской черте.

Губернатор рассказал, что необходимость скорейшего строительства мусоросжигательных заводов обусловлена еще и тем, что мощности подмосковных полигонов хватит максимум на три года.

Как сообщил Воробьев, строительство каждого такого завода обойдется бюджету в 25-30 миллиардов рублей. Высокая стоимость объекта обусловлена дорогостоящей системой очистки. Сначала мусор будет подвергаться сепарации. Полезные фракции типа стекла, металла, бумаги пойдут на вторичную переработку, органические отходы будут утилизовываться, оставшийся после сортировки мусор будет сжигаться по безопасным для экологии технологиям, пояснил губернатор.

Власти Подмосковья во исполнение поручения президента России Владимира Путина приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в Балашихе.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Было решено закрыть полигон 23 июня.