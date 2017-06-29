В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Несколько членов Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, запрещающий курить на улице менее чем в 10 метрах от входа в подъезды многоквартирных домов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас место на выходе из подъездов в перечне запрещенных для курения не значится.

"Предлагаем ввести запрет на курение в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды многоквартирных домов", — говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что сейчас множество людей курят у входа в дома. При этом проживающие в подъездах, в том числе дети, пожилые и страдающие астмой вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя к себе домой, а жители нижних этажей становятся "заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна".

"Принятие и реализация проекта Федерального закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах", — отмечают авторы.